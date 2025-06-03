Представитель РПЦ Сеньчуков: в тренде на картонные гробы нет ничего плохого

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Тренд на картонные гробы не носит традиционный характер, однако ничего плохого в этом нет, заявил Москве 24 представитель РПЦ, иеромонах Сергей Сеньчуков (Феодорит).

Ранее в телеграм-канале "SHOT ПРОВЕРКА" сообщили, что россияне стали интересоваться экологичными картонными гробами, которые полностью разлагаются в земле за полгода, в то время как классическому варианту для этого нужно несколько десятков лет. Картонные гробы стоят около 1,5–4 тысяч рублей, выдерживают нагрузку до 150 килограммов и сгорают при кремации за 15 минут. В свою очередь, цена деревянных может достигать 200 тысяч, а на кремацию нужно до 1,5 часа.



Сергей Сеньчуков (Феодорит) представитель РПЦ, иеромонах Почему бы и нет? Картон тоже делается из дерева, но спрессованного. У церкви нет какого-то конкретного материала, из которого должны делаться гробы.

По словам иеромонаха, гроб должен разлагаться в земле и не должен быть изготовлен из пластика. Как подчеркнул Сеньчуков: "Ибо указано: "Земля еси и в землю отыдеши". Этими словами он отметил, что после смерти человек должен стать земным прахом.

Между тем правозащитный центр "Сорок Сороков" выступил с инициативой создания налогового вычета на похороны в России. Общественники заявили, что стоимость ритуальных услуг постоянно растет, а предложенные меры помогут облегчить финансовую нагрузку на семьи.

Авторы проекта отметили, что многие семьи оплачивают похороны наличными, чтобы избежать сложностей с документами, что создает условия для теневого оборота. Введение вычета поможет людям оформлять расходы официально, считают они.