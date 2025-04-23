Центр "Сорок Сороков" предложил ввести в России налоговый вычет на похороны

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В России могут ввести налоговый вычет на похороны. С соответствующей инициативой в комитет Госдумы по бюджету и налогам обратился правозащитный центр "Сорок Сороков", сообщает Life.ru.

По словам общественников, стоимость ритуальных услуг постоянно растет, а предложенные меры помогут облегчить финансовую нагрузку на семьи.

Как подчеркивают авторы инициативы, минимальная цена захоронения сейчас достигает примерно 50 тысяч рублей в отдаленных регионах и 100 тысяч рублей – в крупных городах. Средняя стоимость включает гроб, ритуальные услуги, транспортировку и оформление документов.

"Предоставление налогового вычета позволит смягчить финансовое давление и обеспечить достойные условия для прощания с усопшим", – сказали в правозащитном центре.

Многие семьи оплачивают похороны наличными, чтобы избежать сложностей с документами. Это создает условия для теневого оборота. Введение вычета поможет людям оформлять расходы официально. Авторами предлагается установить фиксированную сумму вычета или процент от понесенных расходов, а также требование документов по затратам. Лимиты на размер вычета помогут избежать злоупотреблений.

Налоговый вычет в увеличенном размере 19,5 тысячи рублей за занятия спортом могут получить те россияне, которые уплачивают налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Максимальная сумма расходов на спорт, за которую можно получить компенсацию, составляет 150 тысяч рублей.

В 2024 году в налоговые органы поступило 307 тысяч заявлений на возврат НДФЛ за спортивные занятия. Это оказалось на 70% больше, чем в 2023-м.