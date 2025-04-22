ФНПР предложила новую методику расчета МРОТ

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Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) выступила с инициативой изменить принцип расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ), предложив привязать его к минимальному потребительскому бюджету. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя организации Сергея Черногаева.

Минимальный потребительский бюджет включает в себя стоимость продуктов, товаров длительного пользования, налогов и услуг, необходимых человеку для поддержания активного физического состояния и воспроизводства рабочей силы.

"По нашим расчетам, величина минимального потребительского бюджета в 2024 году составила свыше 52 тысяч рублей", – сказал Черногаев.

С 1 января 2025 года МРОТ составляет 22 240 рублей.

Ранее сообщалось, что с 1 октября оклады военных повысятся на 4,5%. Довольствие будет выплачиваться из федерального бюджета.

Депутаты также планируют рассмотреть законопроект о налоговых льготах для молодых матерей. Согласно инициативе, женщины до 30 лет, родившие или усыновившие первого ребенка, получат освобождение от НДФЛ.