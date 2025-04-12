Оклады военных в РФ повысятся на 4,5% с октября 2025 года

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Правительство РФ постановило повысить на 4,5% оклады военнослужащих, проходящих службу по призыву или контракту, а также сотрудников некоторых органов власти с 1 октября этого года. Соответствующее постановление кабмина опубликовано на официальном портале правовой информации.

Данная мера распространится в том числе на служащих Росгвардии и имеющих специальные звания полиции, сотрудников МВД и учреждений органов уголовно-исполнительной системы РФ, а также на работников органов принудительного исполнения, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, таможенных органов и начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи.

При повышении размеры окладов должны округляться до целого рубля в сторону увеличения. Для выплаты довольствий будут предназначены бюджетные ассигнования федерального бюджета.

Ранее сообщалось, что с 2026 года в России начнет действовать семейная налоговая выплата, которая будет начисляться работающим родителям двоих и более детей. Новая мера охватит 4,2 миллиона семей, в которых воспитываются 10,9 миллиона детей.

Депутаты также планируют рассмотреть законопроект об освобождении женщин с детьми от налога на доход (НДФЛ). Документ предполагает освободить от НДФЛ женщин до 30 лет, если у них родился или был усыновлен первый ребенок. Доход женщины при этом не должен трехкратно превышать МРОТ.