Семейная налоговая выплата появится в РФ с 2026 года

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С 2026 года в России начнет действовать семейная налоговая выплата, которая будет начисляться работающим родителям двоих и более детей. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на Минтруд России.

В ведомстве ожидают, что новая мера охватит 4,2 миллиона семей, в которых воспитываются 10,9 миллиона детей. В министерстве отметили, что уплаченный в текущем году НДФЛ пересчитают по ставке 6%, а разницу вернут в виде единовременной выплаты. При этом выплату получат оба родителя.

Данная выплата является одной из мер Стратегии действий по реализации семейной и демографической политики и поддержке многодетных семей до 2036 года, утвержденной правительством РФ.

Ранее стало известно, что Минфин РФ рассматривает возможность увеличения суммы выплат для погашения ипотечных кредитов для семей с третьим ребенком до 1 миллиона рублей.

Кроме того, Госдума в первом чтении приняла проект закона о дополнительных мерах поддержки для семей с детьми. Документом, в частности, предлагается сократить с 10 до 5 рабочих дней максимальный срок рассмотрения заявления о распоряжении средствами маткапитала.