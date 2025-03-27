Минфин РФ прорабатывает повышение выплат многодетным семьям на погашение ипотеки

Фото: depositphotos/zaktatyana

Минфин РФ рассматривает возможность увеличения суммы выплат для погашения ипотечных кредитов для семей с третьим ребенком до 1 миллиона рублей. Об этом рассказал замглавы ведомства Иван Чебесков.

"Мы такие предложения получаем. Как вы знаете, в некоторых регионах это на региональном уровне работает", – цитирует его ТАСС.

Чиновник отметил, что министерство прорабатывает все поступающие предложения, но к настоящему моменту каких-либо решений по этому вопросу еще нет.

Вместе с тем Чебесков обратил внимание на 10-процентный рост выдачи "Семейной ипотеки" с начала 2025 года по сравнению с 2024-м. Однако он добавил, что ситуация с рыночной ипотекой остается в стране сложной.

"Больше чем 90% всех выдач приходится на льготные программы. Но вот по "семейке" мы видим довольно существенный рост после сокращения выдачи в конце прошлого года и в январе", – добавил он.

С 1 апреля "Семейную ипотеку" распространят на вторичный рынок в городах, где идет строительство не более двух домов. Приобрести квартиру по ставке до 6% годовых смогут семьи с ребенком до шести лет включительно, но воспользоваться ею можно будет только один раз.

Программа коснется квартир в домах не старше 20 лет и не признанных аварийными. Кроме того, запрещается приобретать квартиру у взаимозависимых лиц, говорится в сообщении.

В свою очередь, Центробанк договорился с банками о снижении ставок по комбо-ипотеке. Проблема высокой стоимости комбинированных кредитов возникла еще в декабре прошлого года. Некоторые банки искусственно замедляли выдачи, утверждая дополнительную часть ссуды по рыночным условиям под высокие ставки, вплоть до 100%.