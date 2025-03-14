"Семейную ипотеку" распространят в городах с низким уровнем строительства домов

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Программу "Семейная ипотека" с 1 апреля распространят на вторичный рынок в городах, где идет строительство не более двух домов, сообщается на сайте министерства финансов России.

Приобрести квартиру на вторичном рынке на условиях льготной ипотеки (ставка до 6% годовых) смогут семьи, воспитывающие ребенка в возрасте до шести лет включительно, при этом воспользоваться ей можно будет только один раз.

Программа коснется квартир в домах не старше 20 лет и не признанных аварийными. Кроме того, запрещается приобретать квартиру у взаимозависимых лиц, говорится в сообщении.

По мнению заместителя министра финансов Ивана Чебескова, благодаря этой инициативе "Семейная ипотека" станет адресной и позволит улучшить жилищные условия семей, проживающих в населенных пунктах, где почти не строится новое жилье.

Ранее в правительстве России задумались о возвращении льготной ипотеки для семей с одним ребенком в возрасте до 18 лет. Минфин и Минстрой должны разработать расширение программы "Семейной ипотеки" до 25 марта.

Тем временем Центробанк договорился с российскими банками, чтобы те перестали чрезмерно завышать ставки по комбо-ипотеке. Граждане столкнулись с проблемой сверхвысокой стоимости комбинированных кредитов еще в декабре прошлого года.

Некоторые банки искусственно замедляли выдачи ипотек, к примеру, утверждая дополнительную часть ссуды к льготной программе по рыночным условиям по крайне завышенным ставкам – вплоть до 100%, уточнялось в сообщении.