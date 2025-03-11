Центробанк России сообщил о возобновлении роста выдачи ипотеки

Фото: 123RF/andranik2018

В России в феврале возобновился рост выдачи ипотечных кредитов, сообщается в информационно-аналитическом материале "Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики" на сайте Банка России.

В январе этого года выдача ипотеки в стране снизилась на 0,2%, при этом месяцем ранее отмечался рост 0,4%.

Ранее председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина рассказала, что в 2025 году ипотека вырастет на 5%. По ее словам, в 2026 и 2027 годах по мере снижения инфляции и ключевой ставки ипотека начнет ускорять свой рост.

Между тем в правительстве России задумались о возвращении льготной ипотеки для семей с одним ребенком в возрасте до 18 лет. Минфин и Минстрой должны разработать расширение программы семейной ипотеки до 25 марта.

Кроме того, они дадут прогноз по возможным последствиям от введения этой нормы и сформулируют конкретное предложение для правительства.