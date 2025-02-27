ЦБ РФ планирует устранить возможность "прикручивать схемы" в льготной ипотеке

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Банк России хочет устранить возможность "прикручивать схемы" в льготной ипотеке, чтобы не дискредитировать этот инструмент. Такое заявление сделала глава регулятора Эльвира Набиуллина в рамках ежегодной встречи с руководством Центробанка, организованной Ассоциацией банков РФ.

"Мы предложим Минфину давать госсподдержку только на стандартную ипотеку и при рефинансировании принимать только секьюритизированные стандартные проекты", – передает ее слова ТАСС.

Ранее Госдума рекомендовала правительству внести законопроект о льготной ипотеке для педагогов. Спикер ГД Вячеслав Володин также призвал повысить престиж этой профессии.

Между тем льготная ипотека позволила достичь рекордных показателей по возведению жилья, отмечал Владимир Путин. По словам президента, с помощью этого инструмента сотни тысяч семей улучшили свои жилищные условия.