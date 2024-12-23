Путин заявил, что льготная ипотека позволила выйти на рекорды в строительстве жилья

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Льготная ипотека позволила достичь рекордных показателей по возведению жилья, заявил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

"Если взять субсидирование ипотеки, то в том числе с помощью этого инструмента сотни тысяч семей улучшили свои жилищные условия, а наш строительный комплекс вышел на рекордные объемы ввода жилья", – пояснил российский лидер.

Ранее глава государства пообещал навести порядок с выдачей льготных ипотек. Он счел безобразием случаи, когда граждане не могут взять "Семейную ипотеку". Путин также не увидел необходимости в закрытии льготной IT-ипотеки.

В свою очередь, российский Минфин сделает все, чтобы не допускать разрывов в выдаче "Семейной ипотеки" в 2025 году, сказал глава ведомства Антон Силуанов. Он уточнил, что лимитов не будет.