Путин предложил распространить "Семейную ипотеку" на вторичный рынок жилья

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Владимир Путин на заседании Госсовета по вопросам поддержки российских семей предложил расширить "Семейную ипотеку" под 6% на вторичный рынок жилья.

"Я все-таки считаю, что нужно разрешить семьям приобретать жилье под льготную ставку 6% и на вторичном рынке, но давайте договоримся так, что это будет вторичный рынок в тех населенных пунктах, где практически не строится новое жилье", – пояснил президент России.

Как считает российский лидер, "Семейная ипотека" должна остаться. По его словам, анализ поступающей информации по прямой линии 19 декабря показывает, что россиян очень беспокоит льготная ипотека под 6%.

"Мы договаривались с правительством, я прошу ее оставить без всякий изъятий", – добавил глава государства.

Ранее Путин пообещал навести порядок с выдачей льготных ипотечных кредитов. Он назвал безобразием случаи, когда граждане не могут взять "Семейную ипотеку", уточнив, что лимитов по ней больше не будет.

Минфин России с учетом поручения Путина уже готовит изменения по программе для исключения механизма лимитов.