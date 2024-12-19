19 декабря, 16:48Экономика
Минфин РФ подготовит изменения в "Семейной ипотеке"
Фото: 123RF/malkovkosta
Минфин России с учетом поручения Владимира Путина на совмещенной прямой линии и пресс-конференции подготовит изменения по "Семейной ипотеке" для исключения механизма лимитов. Об этом сообщается на сайте ведомства.
При этом в декабре вопрос с преждевременным исчерпанием лимитов в ряде банков уже решен.
"Сейчас все банки выдают кредиты в рамках общего объема средств по программе. Выдача ни в одном из банков не приостанавливается", – говорится в сообщении.
Как подчеркнуло министерство, лимиты являются технической величиной, которая устанавливает объем кредитов. Их основная цель заключается в прогнозировании расходов бюджета.
По данным ведомства, в этом году на реализацию "Семейной ипотеки" были предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 290 миллиардов рублей. Из резервного фонда правительства дополнительно было направлено 142 миллиарда рублей.
В рамках "Итогов года" Путин пообещал навести порядок с выдачей льготных ипотек. Он назвал безобразием случаи, когда россияне не могут взять "Семейную ипотеку", уточнив, что лимитов по ней больше не будет.
Также российский лидер не увидел необходимости в закрытии льготной IT-ипотеки.
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