Минфин РФ подготовит изменения в "Семейной ипотеке"

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Минфин России с учетом поручения Владимира Путина на совмещенной прямой линии и пресс-конференции подготовит изменения по "Семейной ипотеке" для исключения механизма лимитов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

При этом в декабре вопрос с преждевременным исчерпанием лимитов в ряде банков уже решен.

"Сейчас все банки выдают кредиты в рамках общего объема средств по программе. Выдача ни в одном из банков не приостанавливается", – говорится в сообщении.

Как подчеркнуло министерство, лимиты являются технической величиной, которая устанавливает объем кредитов. Их основная цель заключается в прогнозировании расходов бюджета.

По данным ведомства, в этом году на реализацию "Семейной ипотеки" были предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 290 миллиардов рублей. Из резервного фонда правительства дополнительно было направлено 142 миллиарда рублей.

В рамках "Итогов года" Путин пообещал навести порядок с выдачей льготных ипотек. Он назвал безобразием случаи, когда россияне не могут взять "Семейную ипотеку", уточнив, что лимитов по ней больше не будет.

Также российский лидер не увидел необходимости в закрытии льготной IT-ипотеки.

