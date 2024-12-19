Путин сообщил о сохранении "Семейной ипотеки" в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

"Семейная ипотека" сохраняется в России. Об этом заявил Владимир Путин во время совмещенной прямой линии и пресс-конференции.

"Мы сохраняем "Семейную ипотеку" под 6%. Наверное, еще будем говорить о всяких ипотечных делах, будем говорить о строительстве, но "Семейная ипотека" сохраняется", – заверил российский президент.

Ранее группа депутатов обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением увеличить размер кредита по "Семейной ипотеке". Соответствующая госпрограмма льготного жилищного кредитования доказала свою безусловную эффективность, однако сейчас она требует корректировки в соответствии с непростой экономической ситуацией, пояснили парламентарии.

Помимо этого, в России на 2,4 триллиона рублей увеличат лимит для банков в рамках "Семейной ипотеки" на 2025 год.

Вместе с тем российский Минфин внедрит более гибкий механизм в рамках "Семейной ипотеки", чтобы избежать окончания лимитов у банков. Ведомство утвердило новую редакцию решения о порядке предоставления субсидий, которые предусматривают увеличение общей суммы лимита кредитным организациям с 6,25 до 8,65 триллиона рублей включительно для недопущения приостановки действия программы в связи с исчерпанием банками лимита.

