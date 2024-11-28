"Известия": депутаты предложили увеличить размер кредита по "Семейной ипотеке"

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В России предлагают увеличить размер кредита по "Семейной ипотеке", сообщает газета "Известия".

К премьер-министру Михаилу Мишустину с таким предложением обратилась группа депутатов во главе с первым зампредом комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимиром Кошелевым.

В Москве и Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях размер кредита в отношении квартир площадью более 60 квадратных метров депутаты предлагают повысить с 12 до 18 миллионов рублей, а в остальных регионах – с 6 до 9 миллионов.

В документе отмечается, что госпрограмма льготного жилищного кредитования "Семейная ипотека" действует с 2018 года, и за это время инструмент доказал свою безусловную эффективность. При этом в сложившихся условиях программа требует корректировки в соответствии с непростой экономической ситуацией. Более того, ситуацию усугубляет рост ключевой ставки и в связи с этим увеличивающаяся стоимость объектов недвижимости, пояснили парламентарии.

В соответствии с результатами многочисленных социологических исследований, порядка 67% семей с детьми при наличии возможности приобрели бы именно такое жилье, говорится в письме.

"За шесть лет цены на недвижимость в России заметно выросли. При этом размер кредита по "Семейной ипотеке" не менялся с момента запуска льготной программы. Поэтому мы считаем необходимым его сегодня пересмотреть, тем более что решение жилищного вопроса напрямую влияет на демографию", – заявил Кошелев.

В России на 2,4 триллиона рублей увеличат лимит для банков в рамках "Семейной ипотеки" на 2025 год. Сегодня по программе действует общий лимит в размере 6,25 триллиона рублей, в том числе неиспользованный банками лимит в 390 миллиардов рублей.

При этом улучшен механизм распределения лимитов. Так, новый механизм с автоматической возможностью выдавать кредиты банками при наличии объема неиспользованным лимитов начнет действовать с 15 декабря.

В текущем году на реализацию "Семейной ипотеки" были изначально предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 290 миллиардов рублей, а из резервного фонда правительства дополнительно выделены 142 миллиарда рублей.

Тем не менее в России фиксируется 90% сокращение стандартной ипотеки, не считая льготных займов. В случае с "Семейной ипотекой" государство вынуждено выплачивать проценты на 3 миллиона рублей против каждого выданного миллиона.