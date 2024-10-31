Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 октября, 17:22

Экономика
Главная / Новости /

Минфин РФ сообщил, что лимитов по "Семейной ипотеке" хватит до конца года

Лимитов по "Семейной ипотеке" хватит до конца года – Минфин РФ

Фото: 123RF/lightfieldstudios

Российское правительство согласовало изменения о предоставлении субсидии ДОМ.РФ на увеличение лимита по "Семейной ипотеке". Его хватит до конца текущего года, сообщается на сайте Минфина.

Как говорится в сообщении, согласованы изменения на увеличение лимита в размере 350 миллиардов рублей. Так, лимиты по программе увеличиваются с 5,9 до 6,25 триллиона рублей.

Также Минфин совместно с ДОМ.РФ работает над настройкой более эффективного механизма по перераспределению лимитов между банками.

"Для того чтобы оперативно реагировать на ситуации, когда заканчиваются лимиты у отдельных кредиторов, которые активно выдают ипотеку, при этом сохраняются существенные объемы лимитов у других", – объяснили в министерстве.

В 2024 году на реализацию программы "Семейная ипотека" предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 290 миллиардов рублей, из резервного фонда правительства дополнительно выделено 142 миллиарда рублей.

Кроме того, предусмотрены средства в 2025 году – 637 миллиардов рублей, в 2026-м – 454,1 миллиарда, в 2027-м – 358,3 миллиарда.

Ранее эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков заявил, что в условиях повышенной ключевой ставки, заканчивающихся лимитов по льготной ипотеке и возрастающих первоначальных взносах до 50% в банках россиянам стоит заняться накопительством. По словам эксперта, длинные депозиты делать не имеет смысла, лучше класть средства на короткие.

Он посоветовал тщательно выбирать себе квартиру и следить за рынком в целом.

"Деньги 24": банки РФ сообщили, что исчерпали лимиты на семейную ипотеку

Читайте также


экономика
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика