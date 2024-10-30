Сбер поднимет средневзвешенные ставки по семейной ипотеке

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Сбер с 30 октября повысит средневзвешенные ставки при оформлении "Семейной ипотеки" со сверх лимитом денежных средств на 1-4 процентных пункта в зависимости от суммы кредита. Об этом со ссылкой на пресс-службу банка сообщает ТАСС.

"Сбербанк корректирует средневзвешенные ставки при оформлении "Семейной ипотеки" со сверх лимитом денежных средств с 30 октября на фоне высокой ключевой ставки и в связи с ростом ставок по всем рыночным программам в банке. Средневзвешенные ставки будут увеличены в диапазоне от 1% до 4% в зависимости от суммы кредита", – указано в сообщении.

В кредитной организации уточнили, что минимальная ставка по программе на "Домклик" для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области при сумме кредита от 12,5 миллионов рублей составит 9,4%. Для других регионов при сумме кредита свыше 6,5 миллионов рублей ставка составит 10%. Там также напомнили, что сумма до утвержденного правительством России лимита по программе "Семейная ипотека" оформляется по льготной ставке 6%, а сумма свыше лимита идет по ставке банка.

Между тем в 2025 году начнет действовать стандарт Центробанка России по защите прав ипотечных заемщиков. Для снижения рисков регулятор рекомендует выдавать ипотеку на срок не более 30 лет и на сумму не более 80% от справедливой стоимости предмета ипотеки.

Стандарт защиты должен предотвратить распространение высокорисковых схем и обеспечить полную информированность о кредитных условиях. Предполагается, что с его введением исчезнут программы со сниженной ставкой и без первоначального взноса.

По мнению экспертов, новые правила не сильно повлияют на спрос и выручку застройщиков. Клиенты не смогут рассматривать объекты более высокой ценовой категории, что соответствует стремлению осознанно подходить к покупке и вовремя платить кредиты.