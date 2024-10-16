Эксперт Попов: цены на аренду квартир в столице выросли более чем на 27%

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В период с июня по сентябрь текущего года цены на аренду однокомнатных и двухкомнатных квартир в столице увеличились на 27 и 32% соответственно, рассказал глава аналитического центра компании по съему и продаже недвижимости Алексей Попов Агентству "Москва".

Эксперт сообщил, что причиной этому стали отмена льготной ипотеки, высокие ставки по кредитам и покупка жилья на пике спроса в 2023 году. Число сделок по покупке квартир снизилось, а по аренде – выросло, причем совпали с сезонным ростом в июле и августе.

"За последние 30 дней расценки на долгосрочную аренду и однушек, и двушек снизились на 1% (до 71 и 126 тысяч рублей соответственно)", – отметил Попов.

По его мнению, увеличение стоимости жилья наиболее заметно в относительно доступных районах: в десяти локациях с самыми высокими ценами на однокомнатные квартиры с мая по сентябрь 2024 года цены выросли на 21%, а в десяти локациях с самыми низкими ценами – на 28%.

"В районах, где преобладают современные ЖК (Пресня, Басманный, Беговой), аренда подорожала на 5–10%. В лидеры роста попали застроенные пятиэтажками и панельными домами Гольяново, Дмитровский, Соколиная Гора, Метрогородок", – подчеркнул эксперт.

В период с мая по сентябрь текущего года в районах Покровское-Стрешнево, Гольяново и Сокольники наблюдался значительный рост ставок на аренду однокомнатных квартир. В Покровском-Стрешневе рост составил 53%, в Гольянове – 48%, а в Сокольниках – 46%.

Самые высокие цены на аренду однокомнатных квартир были зафиксированы в Тверском, Пресненском районах, а также в Хамовниках. В Тверском районе стоимость аренды составила 124 тысячи рублей, в Пресненском – 120 тысяч рублей, а в Хамовниках – 112 тысяч рублей.

Ранее Попов заявил, что квадратный метр в московских новостройках подорожал на 1,5% в период с июля по сентябрь 2024 года, до 372 тысяч рублей. За этот период сразу в нескольких районах Москвы из-за выхода на рынок новых квартир было зафиксировано снижение цен на жилье на 3%.

Так, по его словам, если в период с апреля по июнь подобных ситуаций было немного, то в июле было выявлено 15 районов со сниженными ценами на жилье, в августе – 8 и в сентябре – 7.