Брокер Ракута: аренда квартир дорожает из-за превышения спроса над предложением

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Аренда квартир увеличивается в стране из-за превышающего предложение спроса. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на ипотечного брокера и эксперта по недвижимости Дмитрия Ракуту.

По его словам, арендодатели следят за ситуацией с повышением цен на рынке, поэтому поступают аналогичным образом. Также, как он утверждает, на стоимость аренды влияет размер ключевой ставки.

Ракута напомнил, что скоро состоится заседание Центробанка РФ, где вновь могут объявить о повышении ставки. Из-за этого, как объяснил брокер, многие потенциальные покупатели откладывают вопрос приобретения жилья до того момента, пока ставки на вторичный рынок станут доступны большинству.

Ранее кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС Артем Голубев рассказал, почему в России могли подняться цены на аренду недвижимости. По его мнению, это связано с кадровым голодом: компаниям приходится искать работников в регионах, а миграция внутри страны провоцирует рост спроса на съем жилья и, соответственно, его стоимости.

