Сбер ожидает, что цены на жилье в РФ до конца 2025 года останутся на текущем уровне

Цены на жилье в России до конца 2025 года останутся на текущем уровне и не будут падать или расти. Такой прогноз дал в интервью РИА Новости зампред Сбербанка Анатолий Попов.

"Наши прогнозы среднесрочные до конца 2025 года, что цены будут ходить примерно на текущих уровнях. Мы не ожидаем ни какого-то снижения, ни роста", – заявил он.

Попов отметил, что завершение программы льготной ипотечной программы вместе с сохранением высоких рыночных ставок уже снизило активность на рынке новостроек. Он привел статистику, согласно которой на московском рынке за шесть месяцев этого года цены выросли на 6% в сравнении с 14% роста за тот же период в 2023 году.

Запред Сбербанка также заявил, что адресные льготные ипотечные программы не смогут заместить поддержку, которую давала рынку массовая программа льготной ипотеки.

Ранее кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС Артем Голубев рассказал, почему в России могли подняться цены на аренду недвижимости. По его мнению, это связано с кадровым голодом: компаниям приходится искать работников в регионах, а миграция внутри страны провоцирует рост спроса на съем жилья и, соответственно, его стоимости.