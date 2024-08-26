Экономист Голубев: одной из причин роста цен на аренду жилья в РФ стал кадровый голод

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Одной из основных причин роста цен на аренду жилья в России стал кадровый голод, рассказал в беседе с "Газетой.ру" кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС Артем Голубев.

Компании оказываются вынуждены искать специалистов в регионах, а миграция внутри страны приводит к росту спроса на аренду жилья и, соответственно, ее стоимости, объяснил он.

При этом некоторое время назад приезжие специалисты были готовы к приобретению жилья, главным образом за счет ипотеки. Однако в настоящий период доступность недвижимости находится на рекордно низком уровне в связи с высокой стоимостью квадратного метра и переплатами за ипотеку. Таким образом, второй причиной роста стоимости аренды квартир стала отмена льготной ипотеки под 8% на новостройки, подчеркнул экономист.

Еще одним поводом для такого развития событий стал тот факт, что доля инвестиционного жилья снизилась в сравнении с 2000-ми годами. По словам Голубева, в последнее время оставаться рантье стало убыточным, поскольку так не удается покрыть даже официальную инфляцию. Доходность от сдачи в аренду жилой недвижимости остается значительно ниже ставок по банковским вкладам и купонному доходу по облигациям, отметил специалист.

Ожидать снижения стоимости аренды можно будет только при нивелировании этих факторов, счел Голубев. По его мнению, покупка недвижимости как альтернатива аренде вновь будет возможна спустя два года. Это может произойти на фоне ожидаемой стагнации цен на жилье и снижения ставок по ипотеке после уменьшения ключевой ставки ЦБ в 2025–2026 годах.

На фоне такой ситуации на рынке недвижимости в России могут начать строить жилье для аренды студентами в качестве дополнительной альтернативы общежитиям. При этом стоимость проживания в такой недвижимости будет на уровень дешевле обычной аренды.

