Аксаков: в России могут появиться четыре новые программы льготной ипотеки

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По меньшей мере четыре новые программы льготной ипотеки могут появиться в России в будущем. Они будут распространяться на молодых специалистов, а также людей, занятых в промышленности, строительстве и науке, рассказал в беседе с "Парламентской газетой" председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Он отметил, что обсуждение нескольких ипотечных программ может начаться уже в следующую сессию. По словам парламентария, они смогут, с одной стороны, упростить покупку жилья для россиян, а с другой – дадут государству возможность нарастить ресурсы "в критически важных сферах".

Аксаков обратил внимание, что, прежде всего, это относится к сфере промышленности. Стране необходимо обеспечить льготные условия для ценных специалистов. Это в особенности касается тех, кто работает на передовых высокотехнологичных производствах. Вместе с тем звучало предложение о введении строительной ипотеки в тех регионах страны, где в настоящий период идет или только планируется масштабное строительство, отметил депутат.

Он подчеркнул, что, несмотря на прекращение действия старой льготной ипотеки, в России обязательно будут введены дополнительные меры поддержки для тех россиян, которые хотели бы обзавестись собственным жильем. Однако, по словам Аксакова, в настоящий период перед страной стоит задача упорядочить и четко регламентировать их. Это позволит исключить их использование любыми лицами, что становится причиной неконтролируемого спроса и "перегрева" рынка.

Планируется продолжать и обсуждение региональной ипотеки для тех территорий страны, где в настоящий период существуют трудности с населением, отметил парламентарий. Он уточнил, что речь идет не только о новых регионах, но и о территориях Дальнего Востока и районах Крайнего Севера, которые обладают перспективами в развитии промышленных и добывающих производств, однако сталкиваются с нехваткой рабочих рук.

"В целом, на мой взгляд, основная задача сейчас – создать максимально комфортные условия для людей в регионах, чтобы они не уезжали в города-миллионники, а оставались, поднимали науку и промышленность на местах. Это, безусловно, касается и обеспечения их жильем", – подчеркнул Аксаков.

При этом в настоящий период правительство не собирается делать что-либо с семейной ипотекой. С 1 июля право на получение такого кредита сохраняется за семьей, в которой воспитывается один ребенок, не достигший шестилетнего возраста. Вице-премьер России Марат Хуснуллин отметил, что данная мера достаточно сильно зависит от ключевой ставки.

