В РФ не планируют изменять параметры семейной ипотеки

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В настоящий момент правительство не собирается делать что-либо с семейной ипотекой, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин в беседе с RT, комментируя ситуацию с льготными кредитами на жилье.

Он объяснил это тем, что 1 июля кабмин принял решение, в соответствии с которым право на его получение будет сохраняться за семьей, в которой воспитывается один ребенок, недостигший шестилетнего возраста, вплоть до 2030 года.

По словам политика, данная мера достаточно сильно зависит от ключевой ставки. На фоне ее высокого уровня продолжать расширять объем выдачи льготной ипотеки с учетом компенсации разницы в процентных ставках из государственного бюджета становится крайне дорого.

Вместе с тем, обратил внимание политик, в России сохранилась IT-ипотека, а также в небольшом объеме продолжет предоставляться сельскохозяйственная ипотека. В полном объеме доступна дальневосточная ипотека под 2% и льготное жилищное кредитование на новых территориях под 2%, подчеркнул вице-премьер.

"Поэтому мы считаем, что суммарно этот объем позволит нам держать рынок на уровне где-то 100 миллионов квадратных метров в год. Причем мы делаем ставку на ИЖС. Накануне мы приняли решение, что частные дома можно строить уже с использованием механизма эскроу-счетов. Это тоже, мы надеемся, поддержит рынок", – отметил Хуснуллин.

Ранее Центробанк России решил с помощью стандарта ипотечного кредитования запретить банкам взимать комиссии с застройщиков. В частности, стандарт запретит схему, при которой застройщики платили банкам вознаграждение за снижение ставки по ипотеке. Она искажает стоимость недвижимости, а также повышает долг заемщика.