Путин поручил установить особые условия по семейной ипотеке

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Владимир Путин поручил правительству РФ установить по семейной ипотеке особые условия на приобретение жилья и индивидуальное жилое строительство, следует из опубликованного по итогам ПМЭФ перечня поручений на сайте Кремля.

В соответствии с ранее данными поручениями российские власти должны установить в рамках льготной ипотеки для семей с детьми особые условия предоставления ипотечного жилищного кредита, которые предполагают возможность получения займа на приобретение жилья на территории РФ с низким уровнем жилищного строительства и в малых городах семьями с двумя и более детьми (не менее двух из которых не достигли возраста 18 лет) по процентной ставке не более 6% годовых в течение всего срока кредитования.

Кроме того, президент поручил определить особые условия на возведение индивидуальных жилых домов независимо от субъекта РФ. Поручение должно быть реализовано к 15 августа текущего года.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская предложила создать программу обменного фонда квартир для многодетных семей. Если такая программа будет принята, тогда многодетные семьи смогут безвозмездно жить в предоставленной квартире на протяжении десяти лет.

