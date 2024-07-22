Детский омбудсмен Москвы предложила создать обменный фонд квартир для многодетных семей

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская выступила с инициативой о создании программы обменного фонда квартир для многодетных семей. Свое предложение она озвучила в рамках рабочего совещания экспертного комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.

Ярославская рассказала, что работала с одним из инвесторов, который сам обратился к омбудсмену с такой инициативой.

"Мне кажется, что об этом нужно думать. Найдем инвесторов, со строительным комплексом надо об этом говорить, когда у них в собственности остаются квартиры, но они эти квартиры на определенный период дают многодетным семьям", – цитирует омбудсмена ТАСС.

В случае принятия такой программы многодетные семьи смогут безвозмездно жить в предоставленной квартире на протяжении 10 лет. Кроме того, недвижимость смогут получать граждане, которые получили ранения в зоне проведения спецоперации.

Между тем маткапитал в РФ разрешили тратить на строительство жилых домов через эскроу-счета. Соответствующий документ подписал Владимир Путин. Закон предусматривает и возврат денег в случае прекращения договора по счету эскроу.