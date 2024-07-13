Путин подписал закон о выплате работающим россиянам с двумя и более детьми

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Владимир Путин подписал закон о ежегодной семейной выплате работающим россиянам, имеющим двух и более детей. Соответствующий документ опубликован на сайте правовых актов.

На выплату могут рассчитывать граждане России, которые постоянно проживают на территории страны, являются налоговыми резидентами и с их доходов уплачен НДФЛ в предшествующем обращению за выплатой году, а также чей среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточного минимума, установленного в регионе по месту жительства.

Это касается не только родителей, но также усыновителей, опекунов и попечителей с детьми в возрасте до 18 лет и детьми-студентами в возрасте до 23 лет. При этом у них не должно быть задолженности по уплате алиментов.

Размер выплаты будет представлять собой разницу между полной суммой уплаченного НДФЛ за год, предшествующий году обращения за выплатой, и суммой налога, рассчитанного с того же дохода по ставке 6%.

Ранее министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков сообщил, что семейная налоговая выплата будет охватывать семьи, в которых воспитываются два и более ребенка в возрасте от 18 до 23 лет.

Он уточнил, что при расчете среднедушевых доходов в составе семьи будут учитываться студенты, которые учатся на дневной форме обучения. По его словам, новый механизм поддержки российских семей полностью финансируется из федбюджета.

До этого в Минтруде сообщили, что с 2026 года семейной налоговой выплатой планируется охватить четыре миллиона семей, в которых воспитываются свыше 10 миллионов детей.