Котяков: дети до 23 лет будут учитываться при назначении семейной выплаты

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Семейная налоговая выплата будет охватывать семьи, в которых воспитываются два и более ребенка в возрасте от 18 до 23 лет, если они учатся очно. Об этом заявил министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков на коллегии Минтруда, передает ТАСС.

Он уточнил, что при расчете среднедушевых доходов в составе семьи будут учитываться студенты, которые учатся на дневной форме обучения. По его словам, новый механизм поддержки российских семей полностью финансируется из федбюджета.

Накануне в Минтруде сообщили, что с 2026 года семейной налоговой выплатой планируется охватить четыре миллиона семей, в которых воспитываются свыше 10 миллионов детей. Получить ее смогут работающие россияне с двумя и более детьми, чей среднедушевой доход не превышает 1,5 региональных прожиточных минимума на человека.

В министерстве объяснили, что полученные деньги нельзя будет списать за долги. Также выплату не смогут получить люди, имеющие задолженность по алиментам.

