Семейной налоговой выплатой с 2026 года охватят 4 миллиона семей

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Семейной налоговой выплатой с 2026 года планируется охватить 4 миллиона семей. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале министерства труда и социальной защиты России.

"Получить ее смогут работающие граждане с двумя и более детьми, чей среднедушевой семейный доход не превышает 1,5 региональных прожиточных минимума на человека. <...> Будут охвачены порядка 4 миллионов семей, в которых воспитываются более 10 миллионов детей", – говорится в публикации.

Глава министерства Антон Котяков уточнил, что для получения выплаты нужно будет заполнить электронное заявление через Госуслуги или Социальный фонд.

В ведомстве пояснили, что размер выплаты будет определяться в зависимости от суммы налогов. В среднем по стране семья из четырех человек сможет получить дополнительную поддержку при общем годовом доходе за 2025 год в размере около 1,3 миллиона рублей.

Минтруд подчеркнул, что полученные средства нельзя будет списать за долги. Там также уточнили, что выплату не смогут получить те, у кого есть задолженность по алиментам.

Ранее кабмин РФ одобрил проект обновления налоговых параметров и намерен внести его в Госдуму. Семьям с двумя и более детьми и среднедушевым доходом ниже 1,5 прожиточного минимума дадут возможность вернуть НДФЛ в размере 7%.

Владимир Путин заявил, что российские семьи должны быть уверены в том, что государство поддержит их. По его мнению, многодетная семья, в которой воспитываются трое и более детей, должна стать нормой. Президент подчеркнул, что Россия двигается именно в этом направлении.

