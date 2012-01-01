Семьи с детьми в России смогут претендовать на налоговый "кешбэк"

Минфин России во вторник, 28 мая, представил кабмину пакет поправок, направленных на совершенствование налогообложения в стране. Речь, в частности, идет про внедрение новой прогрессивной шкалы НДФЛ, которая в зависимости от доходов россиян предполагает деление на пять категорий. Рассказываем подробности о предложениях ведомства.



"Обеспечить стабильные условия"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пакет законопроектов, который поступил на рассмотрение правительству от Минфина России, включает в себя поправки в закон о бюджете на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов. Кроме того, корректировки в Налоговый и Бюджетный кодексы. Предложения ведомства уже были рассмотрены и одобрены в правительственной комиссии по законопроектной деятельности. Кабмин же планирует обсудить их в четверг, 30 мая. Впоследствии работа над поправками должна продолжиться в Госдуме.





Антон Силуанов министр финансов РФ Принятие предлагаемых изменений позволит обеспечить стабильные и предсказуемые условия для граждан, бизнеса и регионов на ближайшие 6 лет. И даст рост экономического благосостояния страны.

В Минфине рассчитывают, что Госдума примет поправки до конца весенней сессии (ее продлили до 5 августа). Если это случится, то они вступят в силу уже с января следующего года. В ведомстве также спрогнозировали объем дополнительных доходов от налоговых изменений в бюджет страны. Только в 2025 году они составят порядка 2,6 триллиона рублей.



Что изменится?

Одним из самых главных изменений, которое предложил Минфин, является внедрение новой прогрессивной шкалы НДФЛ. Она предусматривает пять ступеней. Для россиян, чей годовой доход составляет до 2,4 миллиона рублей, базовая ставка остается прежней – 13%. Если речь идет о сумме от 2,4 до 5 миллионов рублей, тогда уже 15%. Налогом в 18% будет облагаться доход граждан от 5 до 20 миллионов рублей. В свою очередь, ставка 20% предусмотрена при заработке от 20 до 50 миллионов рублей. Если размер годового дохода превышает 50 миллионов рублей, то она достигнет 22%.

Следует учитывать важную деталь. Россиянам придется заплатить повышенный налог не со всей суммы дохода, а только с превышения. Таким образом, с базовой части в 2,4 миллиона рублей, как и раньше, удержат 13%. Прогрессивная шкала НДФЛ, по данным Минфина, может коснуться 3,2% работающих граждан. При этом она не затронет участников СВО. Для данной категории сохранится прежний порядок налогообложения.

Вместе с тем нововведения предполагают, что семьи с детьми получат право претендовать на налоговый "кешбэк".





из материалов Минфина России Для родителей с двумя и более детьми, среднедушевой доход на члена семьи которых не превышает 1,5-кратного прожиточного минимума в месяц, будет осуществляться возврат уплаченного НДФЛ в размере 7 из 13% (то есть ставка НДФЛ для них фактически составит 6%).

Соответствующая норма должна заработать с января 2026 года. Еще одно новшество предполагает, что налоговый вычет по НДФЛ предоставят тем, кто сдает нормы ГТО и каждый год проходит диспансеризацию.



Куда направят средства?

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что представленная ведомством шкала НДФЛ получилась именно такой из-за общественного запроса на справедливость. "Когда мы посмотрели, а какие существуют ставки налогообложения в других странах, какие наши предложения были от различных фракций, то подготовили, на наш взгляд, очень оптимальную, справедливую шкалу налогообложения", – пояснил он.

Ранее глава ведомства рассказал, куда власти планируют направить доходы от изменения в налоговой системе.





Антон Силуанов министр финансов РФ Спектр расходов, на которые пойдут налоги, касается важнейших приоритетов, обозначенных президентом в послании. Государство потратит собранные ресурсы на повышение социальных выплат, поддержку материнства и детства, борьбу со сложными заболеваниями, социальную инфраструктуру.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя предложенные Минфином новшества, отметил, что это серьезная и востребованная инициатива. По его словам, она находится в русле "основных концептуальных посылов", озвученных Владимиром Путиным во время послания Федеральному собранию.

