Правкомиссия одобрила законопроекты Минфина по совершенствованию налоговой системы

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Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела и одобрила законопроекты Минфина, включающие в себя поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы, а также поправки в закон о бюджете на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства РФ.

Пакет законопроектов рассмотрят на заседании кабмина в четверг, 30 мая. Затем работу над законопроектом по совершенствованию налоговой системы продолжат в Госдуме совместно с парламентом, представителями бизнеса, экспертными и общественными объединениями.

До этого Минфин РФ представил правительству поправки по совершенствованию налоговой системы. Ведомство предложило увеличить налог на доходы физических лиц до 15% при среднемесячном доходе от 200 тысяч рублей. До 18% планируется увеличить налог при доходе от 416,7 тысячах рублей. На 20% увеличат НДФЛ при заработной плате от 1,67 миллиона рублей и на 22% при доходе от 4,17 миллиона рублей.