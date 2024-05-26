Комитет ГД предложил установить минимальный уровень доходов для повышения НДФЛ

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Комитет Госдумы по бюджету и налогам предложил установить минимальный порог при изменении шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ) на уровне, равном двукратному размеру средней зарплаты в РФ. Об этом сообщает РБК.

"Представляется целесообразным не повышать ставки действующей двухступенчатой шкалы, а ввести многоступенчатую шкалу налогообложения так, чтобы было обеспечено плавное повышение налоговой нагрузки в зависимости от получаемых доходов, что сгладит переход из одной категории в другую", – подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что это поможет предотвратить повышение налогов для подавляющего большинства россиян.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что предложения по прогрессивной шкале налогообложения доходов физлиц коснутся только граждан с высокими доходами. Он уточнил, что параметры изменения НДФЛ для разных категорий доходов еще определяются.

До этого Силуанов сказал, что Минфин РФ намерен внести субсидии для поддержки наименее обеспеченных слоев населения. Речь идет о налоговых вычетах для семей, которым нужна поддержка государства.

