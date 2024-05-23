Силуанов: Минфин не поддерживает повышение ставки НДС

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Глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что ведомство солидарно с депутатами и бизнесом, которые не поддерживают повышение ставки НДС. Об этом сообщает РИА Новости.

Сейчас ставка НДС в стране составляет 20%. По мнению Силуанова, повышение показателя может негативно повлиять на экономику и ускорить инфляцию.

Ранее глава Минфина заявил, что предложения по прогрессивной шкале налогообложения доходов физлиц не затронут большинство граждан и коснутся только лиц с высокими доходами. По его словам, система должна обеспечить поступление ресурсов для решения задач социальной и экономической сфер.

До этого инициативу о налоге на роскошную жизнь выдвинули депутаты партии "Справедливая Россия – За правду". Лидер фракции Сергей Миронов аргументировал необходимость налога социальным неравенством, которое сохраняется в стране.

