Движение транспорта ограничат в Москве 26 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 мая, 10:57

Экономика
Главная / Новости /

Силуанов: Минфин не поддерживает повышение ставки НДС

Минфин выступил против повышения ставки НДС в РФ

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что ведомство солидарно с депутатами и бизнесом, которые не поддерживают повышение ставки НДС. Об этом сообщает РИА Новости.

Сейчас ставка НДС в стране составляет 20%. По мнению Силуанова, повышение показателя может негативно повлиять на экономику и ускорить инфляцию.

Ранее глава Минфина заявил, что предложения по прогрессивной шкале налогообложения доходов физлиц не затронут большинство граждан и коснутся только лиц с высокими доходами. По его словам, система должна обеспечить поступление ресурсов для решения задач социальной и экономической сфер.

До этого инициативу о налоге на роскошную жизнь выдвинули депутаты партии "Справедливая Россия – За правду". Лидер фракции Сергей Миронов аргументировал необходимость налога социальным неравенством, которое сохраняется в стране.

Читайте также


экономика
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика