ЦБ предложил 6 шагов для борьбы с бедностью в РФ

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Политика Центробанка предполагает шесть мер по борьбе с бедностью в стране, включая снижение инфляции и защиту от закредитованности населения. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе годового отчета в Госдуме.

"Инфляция – это налог на бедных, они больше всего страдают от роста цен, который съедает и так небольшие их доходы. Второе – это усиление защиты людей от чрезмерной закредитованности, здесь мы готовы принимать все необходимые меры", – цитирует ее РИА Новости.

Глава регулятора напомнила о борьбе с мошенниками и важности поддерживать граждан, которые оказались в сложных жизненных ситуациях. Пятой мерой Набиуллина назвала развитие финансовых продуктов для людей с небольшими доходами, включая социальные счета и социальные вклады.

"И, конечно, специальные программы финансовой грамотности, которые снижают риски людей, помогают им правильно ориентироваться, использовать возможности финансового рынка для сбережения своих доходов, для приумножения", – добавила она.

Ранее Владимир Путин напоминал о важности продолжать борьбу с бедностью в РФ. Также российский лидер подписал указ о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России. В прошлом году он составлял 16 242 рубля, а в текущем вырос до 19 242 рублей.