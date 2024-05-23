Володин предложил вывести из-под прогрессивной шкалы налогов доходы участников СВО

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин во время парламентских слушаний по совершенствованию налоговой системы предложил вывести из-под прогрессивной шкалы налогов доходы участников спецоперации на Украине. Его слова передает РИА Новости.

Как он отметил, шкала должна стать справедливой, поэтому она не затронет бойцов СВО.

"Они защищают нас, они защищают страну… Мы по итогам слушаний будем принимать рекомендации, считайте это нашей первой рекомендацией, настоятельной", – подчеркнул спикер ГД.

В свою очередь, глава Минфина РФ Антон Силуанов поддержал инициативу Володина. Он объяснил, что участники СВО нуждаются в поддержке государства.

"Если мы можем это сделать через налоговые предложения, это будет обязательно сделано", – добавил министр.

Ранее Силуанов рассказал, что предложения по прогрессивной шкале налогообложения доходов физлиц не затронут большинство граждан и коснутся только лиц с высокими доходами.

При этом он добавил, что параметры изменения НДФЛ для разных категорий доходов еще определяются. У правительства достаточно инструментов для предотвращения схем ухода от налогов богатыми налогоплательщиками, отметил министр.

В марте Госдума и кабмин начали разработку поправок в Налоговый кодекс по прогрессивному налогообложению доходов компаний и физлиц. Они будут плотно взаимодействовать, а также постараются быстрее реализовать соответствующие предложения.