Минфин предложил увеличить НДФЛ до 15% при зарплате от 200 тысяч рублей

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Министерство финансов России представило правительству поправки по совершенствованию налоговой системы. Ведомство предложило увеличить НДФЛ до 15% при зарплате от 200 тысяч рублей. Соответствующая информация появилась на сайте министерства.

Речь идет об изменениях в Закон о бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, а также поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы. Поправки обсудят на комиссии по законопроектной деятельности, а после – на заседании кабмина.

Планируется, что Госдума утвердит предложения в рамках весенней сессии. Таким образом, можно будет выполнить ряд поручений, которые Владимир Путин дал во время оглашения послания Федеральному собранию.

Министр финансов Антон Силуанов обратил внимание, что при разработке предложений учитывались рекомендации парламентариев. По его мнению, на фоне изменений ситуация для бизнеса, граждан и регионов станет более стабильной. Также он уверен, что общее благосостояние страны вырастет.

Силуанов подчеркнул, что дальше проект будут дорабатывать совместно с Госдумой, предпринимателями и экспертами.

Так, поправками предусмотрено:

сохранение НДС на нынешнем уровне, чтобы не провоцировать рост инфляции;

доходы участников спецоперации не подпадут под повышенную ставку НДФЛ;

снижение порога годового дохода для применения повышенной ставки НДФЛ в 15% с 5 до 2,4 миллиона рублей;

установка на уровне 18% ставки НДФЛ для годового дохода от 5 до 20 миллионов рублей;

ставку НДФЛ для годового дохода от 20 до 50 миллионов рулей установят на уровне 20%, свыше 50 миллионов рублей – 22%;

семьям с двумя и более детьми и душевым доходом ниже 1,5 прожиточного минимума предложат налоговый вычет для снижения НДФЛ до 6%.

Повышенным НДФЛ планируется облагать только разницу в доходах, превышающую порог отсечения. В Минфине объяснили, что эти изменения коснутся только 3,2% работающего населения.

Кроме того, ведомство намерено установить акциз на жидкий никотин и предоставить сырьевой вычет при производстве такой продукции.

Что касается недвижимости, налог на продажу объектов, стоимостью до 2,4 миллиона рублей, оставят на уровне 13%, дороже – на уровне 15%.

В рамках поправок планируется ввести налоговые вычеты по НДФЛ для граждан при сдаче нормативов ГТО и диспансеризации.

В проекте также предлагается:

увеличить порог УСН по доходам до 450 миллионов рублей, по основным средствам – до 200 миллионов рублей;

установить НДФЛ на дивиденды и доход по вкладам в 13% при сумме до 2,4 миллиона рублей и 15% – свыше этой суммы;

предусмотреть налоговую амнистию за 2022–2024 годы предпринимателям, добровольно отказавшимся от дробления бизнеса с 2025 года;

снизить тарифы страховых взносов свыше МРОТ с 15 до 7,6% для МСП в обрабатывающих секторах;

увеличить с 1,5 до 2 коэффициент на проведение НИОКР для компаний при подсчете расходов;

повысить налог на прибыль с 20 до 25% и отменить курсовые экспортные пошлины с 1 января 2025 года;

не менять налоговую нагрузку для отраслей с соотношением капитальных вложений к выручке более 20%;

сохранить режим самозанятости и ставки налогов по нему;

сохранить неизменными условия для компаний в различных преференциальных режимах.

Указанные меры могут начать действовать с 1 января следующего года.

Ранее комитет Госдумы по бюджету и налогам призвал установить минимальный порог при изменении шкалы НДФЛ на уровне, равном двукратному размеру средней зарплаты в РФ. Парламентарии считают, что это поможет предотвратить повышение налогов для подавляющего большинства россиян.

Силуанов, в свою очередь, пообещал, что предложения по прогрессивной шкале налогообложения доходов физлиц коснутся только граждан с высокими доходами.

До этого Минфин выразил солидарность с депутатами и бизнесом, которые не поддерживают повышение ставки НДС.

