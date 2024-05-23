Силуанов: Доходы от расширения прогрессии по НДФЛ пойдут на решение социальных задач

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Все дополнительные доходы от расширения прогрессии по налогу на доходы физических лиц пойдут на решение социальных задач. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министра финансов РФ Антона Силуанова.

По его словам, распределение средств будет справедливым. Государство вложит собранные ресурсы в повышение социальных выплат, поддержку материнства и детства, борьбу со сложными заболеваниями и социальную инфраструктуру.

Силуанов утверждает, что Минфин РФ будет предлагать разумную прогрессию по НДФЛ. Так, налоговая система России будет конкурентоспособна по сравнению со странами-соседями, отметил он во время выступления в Госдуме.

Министр подчеркнул, что справедливая налоговая система должна стимулировать здоровую конкуренцию и поддерживать равные условия для компаний.

Основные параметры справедливой налоговой системы РФ должны быть зафиксированы до 2030 года. Система должна быть стабильной, предсказуемой, обеспечивать поступление ресурсов для решения государственных задач социально-экономической сферы, заключил Силуанов.

Ранее глава Минфина заявил, что предложения по прогрессивной шкале налогообложения доходов физлиц коснутся только граждан с высокими доходами. Он уточнил, что параметры изменения НДФЛ для разных категорий доходов еще определяются.