Силуанов: налоговый режим для самозанятых не изменится до 2028 года

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Налоговый режим для самозанятых останется неизменным до 2028 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра финансов РФ Антона Силуанова.

Будут реализовываться предложения по поддержке самозанятых, которые ранее озвучили, отметил Силуанов на парламентских слушаниях о совершенствовании налогового законодательства РФ.

Министр дополнил, что текущий режим налогообложения для микробизнеса в России не изменится. Также правительство РФ внесет в ГД налоговые поправки в весеннюю сессию вместе с поправками в бюджет.

До этого министр заявил, что дополнительная прибыль от расширения прогрессии по налогу на доходы физических лиц пойдет на решение социальных задач. Основные параметры налоговой системы РФ должны быть зафиксированы до 2030 года, уточнил он.

Между тем спикер ГД Вячеслав Володин предложил вывести из-под прогрессивной шкалы налогов доходы участников СВО. Силуанов поддержал это решение. Он отметил, что участники спецоперации нуждаются в поддержке государства.