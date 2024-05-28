ЛДПР предложило установить налоговый вычет от уплаты НДФЛ при доходе менее 30 тыс

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В нижнюю палату российского парламента внесут законопроект о налоговом вычете от уплаты НДФЛ при доходе менее 30 тысяч рублей, сообщается в телеграм-канале фракции ЛДПР в Госдуме.

Согласно проекту закона, лица, чей ежемесячный доход не превышает 30 тысяч рублей, а суммарный годовой доход не превышает 360 тысяч рублей, смогут получать налоговый вычет вплоть до 46 800 рублей.

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий считает, что граждане с невысокими доходами должны платить меньше налогов. В связи с этим его партия предлагает внедрить понятный и уже опробованный механизм налогового вычета, подчеркнул он.

"По сути, это 13-я зарплата по итогам года. Так сможем поддержать людей с невысокими доходами, помочь им встать на ноги и не создадим работодателям необоснованной нагрузки по расчету налогов", – пояснил Слуцкий.

Проект также предусматривает увеличение до 500 тысяч рублей порогового значения дохода, в границах которого можно получить ежемесячный налоговый вычет на несовершеннолетних детей. В настоящее время это 350 тысяч рублей.

Ранее комитет Госдумы по бюджету и налогам предложил установить минимальный порог при изменении шкалы НДФЛ на уровне, равном двукратному размеру средней зарплаты в РФ. Ожидается, что это поможет предотвратить повышение налогов для подавляющего большинства россиян.

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что предложения по прогрессивной шкале налогообложения доходов физлиц коснутся только граждан с высокими доходами. Он уточнил, что параметры изменения НДФЛ для разных категорий доходов еще определяются.

До этого Силуанов сказал, что Минфин РФ намерен внести субсидии для поддержки наименее обеспеченных слоев населения. Речь идет о налоговых вычетах для семей, которым нужна поддержка государства.

