Семьям с двумя и более детьми начнут возвращать 7% от НДФЛ с 2026 года

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Нормы о ежегодном возврате 7% от уплаченного НДФЛ для ряда семей с двумя и более детьми заработают в России с 1 января 2026 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на проект базового закона "О ежегодной выплате работающим родителям, имеющим двух и более детей", разработанный министерством труда.

Ранее Минфин РФ предложил возвращать 7 из 13% от уплаченного налога на добавочную стоимость родителям с двумя и более детьми, среднедушевой доход на члена семьи которых не превышает 1,5-кратного прожиточного минимума в месяц. Таким образом, ставка НДФЛ для них фактически составит 6%.

Позже Правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроекты Минфина, которые включают в себя поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы, а также поправки в закон о бюджете на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов.

