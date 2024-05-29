Минфин: допдоходы бюджетной системы в 2025 году составят около 2,6 трлн рублей

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Дополнительные доходы бюджета России от налоговых изменений в 2025 году составят 2,6 триллиона рублей. Об этом со ссылкой на подготовленный Минфином пакет поправок в Налоговый кодекс сообщает РИА Новости.

"Принятие законопроекта приведет к дополнительным доходам бюджетов бюджетной системы в размере порядка 2,6 триллиона рублей в 2025 году", – указано в документе.

Согласно расчетам, 1,6 триллиона рублей из этой суммы поступят в бюджет РФ от повышения налога на прибыль с 20 до 25 процентов. Более 500 миллиардов рублей станут доступны благодаря расширению прогрессии по НДФЛ с учетом всех вычетов.

Кроме того, Минфин ожидает дополнительные поступления в бюджет от различных акцизов и госпошлин, а также изменений в части упрощенной системы налогообложения и природной ренты.

Ранее министерство финансов России представило правительству поправки по совершенствованию налоговой системы. Речь идет об изменениях в Закон о бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, а также поправках в Налоговый и Бюджетный кодексы. Поправки будут обсуждаться на комиссии по законопроектной деятельности, а после – на заседании кабмина.