Кабмин РФ одобрил проект обновления налоговых параметров и внесет его в ГД

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Кабмин РФ одобрил проект обновления налоговых параметров и внесет его в Госдуму. Изменения должны вступить в силу с 1 января следующего года.

Так, для граждан с ежегодными доходами до 2,4 миллиона рублей ставка сохранится на уровне 13%. При этом налог в размере 15% будет при доходе от 2,4 до 5 миллионов рублей, 18% – при доходе от 5 до 20 миллионов, 22% – при доходе более 50 миллионов рублей в год.

Авторы проекта уточняют, что налог взимается только с превышения установленных порогов. Они также подчеркивают, что изменения не повлияют на выплаты военнослужащим, которые принимают участие в спецоперации РФ на Украине.

В свою очередь, семьям с двумя и более детьми и среднедушевым доходом ниже 1,5 прожиточного минимума дадут возможность вернуть НДФЛ в размере 7%.

Что касается предпринимательской деятельности, налог на прибыль будет равен 25%, но с отказом от использования оборотных сборов.

28 мая Минфин РФ представил правительству поправки по совершенствованию налоговой системы. Речь идет об изменениях в Закон о бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, а также поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы.

Председатель правительства Михаил Мишустин уточнил, что новые параметры затронут только 3% работающего населения.

