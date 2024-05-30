Путин заявил, что российские семьи должны быть уверены в поддержке государства

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Владимир Путин заявил, что российские семьи должны быть уверены в том, что государство поддержит их. Об этом он высказался в рамках встречи с гражданами страны, которые были награждены орденом "Родительская слава".

Президент отметил, что в России чтут и берегут традиции, сохраняя уважение к семейным ценностям. По его словам, действия государства должны строиться вокруг защиты детей, поскольку работа в этом направлении обеспечивает будущее страны.

Кроме того, глава государства отметил, что российские власти продолжат создавать все условия, чтобы в семьях страны рождалось как можно больше детей.

По его мнению, многодетная семья, в которой воспитываются трое и более детей, должна стать нормой. Путин подчеркнул, что Россия двигается именно в этом направлении.

"Рассчитываю, что регионы будут дополнять федеральные программы своими мерами поддержки семей", – заявил президент.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что в рамках нацпроекта "Семья" будет выделен федеральный проект по культуре семьи и семейных ценностей. Она отметила, что к работе над ним уже приступили сотрудники министерства культуры. Политик также заявила, что в России наблюдается тенденция к росту числа многодетных семей, и призвала укреплять ее.