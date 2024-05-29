В нацпроекте "Семья" выделят федеральный проект по культуре семьи

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В рамках нацпроекта "Семья" будет выделен федеральный проект по культуре семьи и семейных ценностей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на вице-премьера РФ Татьяну Голикову.

В рамках заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Госсовета она подчеркнула, что власти страны до этого не принимали подобное решение. По словам Голиковой, над этим проектом активно работают сотрудники министерства культуры.

Кроме того, вице-премьер заявила, что в России наблюдается тенденция к росту числа многодетных семей, и призвала укреплять ее.

"Пока эта тенденция незначительная", – отметила политик.

Голикова также обратила внимание, что на данный момент нормативные базы по указу Владимира Путина о многодетных семьях не скорректированы в 27 регионах России. Она подчеркнула, что сделать это необходимо как можно скорее.

Ранее сообщалось, что президент поручил составить новые нацпроекты до конца лета. Он также заявил о необходимости учесть в этой работе инициативы регионов и бизнеса.

Глава государства подчеркнул, что результаты достижения целей развития страны будут оцениваться по реальным изменениям и мнению россиян, а не по числу проведенных при этом мероприятий.