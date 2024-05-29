29 мая, 18:30Общество
В нацпроекте "Семья" выделят федеральный проект по культуре семьи
Фото: depositphotos/.shock
В рамках нацпроекта "Семья" будет выделен федеральный проект по культуре семьи и семейных ценностей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на вице-премьера РФ Татьяну Голикову.
В рамках заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Госсовета она подчеркнула, что власти страны до этого не принимали подобное решение. По словам Голиковой, над этим проектом активно работают сотрудники министерства культуры.
Кроме того, вице-премьер заявила, что в России наблюдается тенденция к росту числа многодетных семей, и призвала укреплять ее.
"Пока эта тенденция незначительная", – отметила политик.
Голикова также обратила внимание, что на данный момент нормативные базы по указу Владимира Путина о многодетных семьях не скорректированы в 27 регионах России. Она подчеркнула, что сделать это необходимо как можно скорее.
Ранее сообщалось, что президент поручил составить новые нацпроекты до конца лета. Он также заявил о необходимости учесть в этой работе инициативы регионов и бизнеса.
Глава государства подчеркнул, что результаты достижения целей развития страны будут оцениваться по реальным изменениям и мнению россиян, а не по числу проведенных при этом мероприятий.
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