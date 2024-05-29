Путин поручил составить новые нацпроекты до конца лета

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Владимир Путин заявил, что новые нацпроекты необходимо составить и скоординировать до конца лета. Данное поручение российский лидер дал в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по социально-экономическому развитию.

Глава государства также поручил учесть в этой работе инициативы регионов и бизнеса.

"Рассчитываю, что регионы предоставят свои рекомендации перед детальной проработкой планов достижения национальных целей развития", – отметил президент.

Путин также подчеркнул, что после составления нацпроектов расходы на них станут центральными в бюджете развития государства.

Кроме того, президент обратил внимание, что результаты работы по выполнению нацпроектов будут оцениваться по реальным переменам и мнению россиян, а не по числу проведенных при этом мероприятий.

Ранее Путин поручил разработать единую цифровую платформу, на которой будут собраны все сведения о гостиницах, кафе, гидах, транспорте и прочих услугах сферы туризма. Российский лидер подчеркнул, что это решение поможет повысить прозрачность и безопасность туристического рынка. Соответствующий документ был опубликован в перечне поручений на сайте Кремля.

