Путин поручил создать единую цифровую платформу в сфере туризма

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Владимир Путин поручил разработать единую цифровую платформу, в которой будут находиться все сведения о гостиницах, кафе, гидах, транспорте и других туристических услугах. Об этом сказано в размещенном на сайте Кремля перечне поручений.

В документе прописано, что благодаря этой системе всех участников туристического рынка можно будет идентифицировать. Это, по словам президента РФ, повысит прозрачность и безопасность сферы. При этом сбор и обработка информации будет осуществляться в обезличенной форме, а доступ к данным на платформе сделают свободным. При помощи этого искусственный интеллект сможет формировать комплексные предложения о путешествиях по запросам пользователей.

Доложить Путину о первых результатах поручения правительство должно до 1 сентября, а после – отчитываться раз в год.

Также глава государства приказал согласовать федеральный проект "Пять морей и озеро Байкал", добавив его в нацпроект по туризму. Российский лидер отметил, что в рамках этого проекта должны быть созданы федеральные круглогодичные курорты на побережьях Азовского, Балтийского, Каспийского, Черного, Японского морей и озера Байкал.

Выполнить соответствующее поручение президента РФ необходимо до 1 ноября 2024 года, а ответственным за его реализацию назначили премьер-министра России Михаила Мишустина.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что правительство РФ планирует заменить курортный сбор туристическим налогом. В рамках этого законопроекта власти хотят обложить налогом стоимость проживания в гостиницах в размере 3%. По задумке, туристы смогут увидеть наценку в цене, зафиксированной на туристических агрегаторах.

