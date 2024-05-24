Депутат Тарбаев предложил распространить курортный сбор на большее число регионов РФ

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Курортный сбор следует распространить на большее число регионов России, поскольку мера оправдала себя. Об этом в эфире радиостанции "Комсомольская правда" заявил глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев.

По его словам, туристы спокойно реагируют на сбор. Он также напомнил, что взимаемые средства должны тратиться регионами на развитие туристической инфраструктуры в регионах.

"Однако сам механизм сбора нужно будет еще доработать. Например, в том, что касается категорий граждан, освобождаемых от уплаты сбора", – отметил Тарбаев, говоря о расширении списка регионов.

В заключение депутат добавил, что Госдума и Совфед обсудят расширение программы в ближайшее время.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что правительство РФ планирует заменить курортный сбор туристическим налогом. В рамках этого законопроекта власти хотят обложить налогом стоимость проживания в гостиницах в размере 3%. По задумке, туристы смогут увидеть наценку в цене, зафиксированной на туристических агрегаторах.

