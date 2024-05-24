Москва и Сочи названы самыми популярными направлениями для отдыха россиян летом

Фото: depositphotos/Svetlana485

Москва, Сочи и Санкт-Петербург вошли в тройку самых популярных направлений для летнего отдыха россиян. Об этом RT сообщила руководитель пресс-службы одного из сервисов планирования путешествий Елена Шелехова.

По данным авиабронирований на лето, самым популярным городом стала Москва: на столицу приходится 20,1% авиазаказов. В Сочи планируют отправиться 13,2% россиян, в Петербург – 10,4%, рассказала Шелехова. Также в десятку вошли Калининград (7,7%), Минеральные Воды (3,8%), Екатеринбург (2,7%), Махачкала (2,5%), Тюмень (2,2%), Новосибирск (2,1%) и Красноярск (1,9%).

Среди зарубежных направлений наибольшим спросом пользуется Баку. Туда оформлено 11,4% заказов, продолжила специалист. По ее словам, второе место занял Ереван (8%), третье – Стамбул (5,4%). Кроме того, в список попали Сеул (5,3%), Тбилиси (3,5%), Денпасар (3,4%), Анталья (3,0%), Бишкек (2,8%), Токио (2,3%) и Париж (2,1%).

В свою очередь, директор по маркетингу одного из интернет-магазинов туров Олег Козырев заявил, что самым популярным летним направлением в 2024 году стала Турция. По его данным, доля направления выросла с 48 до 61%.

При этом российские направления сохранили вторую позицию в рейтинге, подчеркнул эксперт. На третьем месте второй год подряд находится Египет (8%), на четвертом – Абхазия (5%). Замыкает топ популярных направлений Объединенные Арабские Эмираты. За год доля в структуре продаж там сократилась с 6 до 4%, говорится в исследовании.

Кроме того, средний чек для путешествий в Турцию этим летом составляет 223 тысячи рублей за тур. По информации аналитиков, наиболее бюджетным направлением оказалась Россия: средняя цена отдыха внутри страны – 110 тысяч рублей.

Также в одном из сервисов путешествий изданию рассказали, что среди внутренних направлений РФ этим летом популярностью пользуются Сочи, Петербург, Москва, Анапа, Казань, Геленджик, Калининград, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону и Зеленоградск. Среди зарубежных стран лидерами по бронированиям отелей на лето стали Белоруссия, Абхазия, Италия, Франция, Турция, Испания, Грузия, Китай, Армения и Казахстан, отметили специалисты.

Как уточнили в сервисе, в 2024 году по сравнению с 2023-м граждане стали больше отдыхать внутри России. Рост спроса год к году составил 45%. А больше всего интерес россиян вырос к поездкам на Камчатку, в Крым и Архангельскую область, объяснили там.

Помимо этого, сказали эксперты, наряду с популярными странами СНГ – Белоруссия, Армения и Казахстан – в этом году стали более востребованы Китай, Япония, Италия и Франция.

Также в сервисе покупки авиабилетов проанализировали летние бронирования билетов и заметили, что 64% туристов выбирают внутренние рейсы. Спрос в Сочи снизился на 15% к 2023 году, однако направление до сих пор остается популярным – этим летом на него приходится 26% от всех летних бронирований по РФ, указали аналитики.

По словам специалистов, на зарубежные направления летом 2024 года приходится 36% купленных билетов. Самым популярным направлением за границу осталась Турция – 15% от всех зарубежных перелетов. При этом доля бронирований к прошлом лету снизилась на 21%, заключили эксперты.

Ранее сообщалось, что с 29 мая Норвегия закроет въезд для российских туристов. Ужесточение коснется граждан с шенгенскими визами, выданными любыми странами. Однако есть исключение – россияне могут попасть в Норвегию по работе и учебе, а также в случае посещения родственников.