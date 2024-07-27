Дом из двух корпусов построят в Рязанском районе по программе реновации

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Дом из двух корпусов появится в Рязанском районе в 2025 году в рамках реализации программы реновации. Подробнее об этом рассказал глава столичного Депстроя Рафик Загрутдинов.

"Здания возводят по индивидуальному проекту по адресу: 3-я Институтская улица, земельный участок № 4/1. Объекты появятся на месте двух расселенных пятиэтажек, жители которых получили новые квартиры в доме 30 а, корпусе 1 на улице Михайлова", – уточнил он.

Загрутдинов также обратил внимание на хорошую транспортную доступность жилого комплекса – рядом расположена станция метрополитена "Окская".

Сейчас рабочие занимаются установкой монолитных конструкций подземной части, добавил он.

Проект предусматривает шесть секций разной этажности с подземной парковкой. При этом двор рядом с домом будет закрыт со стороны дороги. Здания облицуют светло-бежевыми и коричневыми кирпичами, что позволит им гармонично вписаться в окружающую архитектуру. Входные группы украсят стеклянные витражи.

Всего здесь сделают 492 квартиры: 108 однокомнатных, 306 двухкомнатных и 78 трехкомнатных. При этом 7 жилых помещений будут оборудованы для маломобильных граждан. Жители переедут в новые квартиры с современной отделкой. В подъездах установят лифты с визуальными и тактильными средствами информации.

Пол в вестибюле, лифте и у входа сделают на одном уровне, чтобы родителям с колясками и маломобильным жильцам было удобно. Кроме того, для безопасности будут установлены системы видеонаблюдения, оповещения в случае эвакуации, а также пожарная сигнализация.

Первые этажи предназначены для общественно-деловой застройки: кафе, магазины, точки сервисов и услуг. На прилегающих территориях проведут работы по благоустройству и озеленению. Здесь появятся детские и спортивные площадки, а также зоны отдыха.

С начала этого года под заселение по программе реновации для 15 тысяч человек было передано порядка 30 жилых комплексов в 21 столичном районе. Больше всего новых домов передали под заселение в ВАО – 12 новостроек. Еще пять – в ЗАО и ЮВАО.

В Бабушкинском районе завершен первый этап программы реновации, в рамках которого жители 13 старых домов смогли переехать в новые квартиры.

