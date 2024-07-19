Новостройка в Южнопортовом районе передана под заселение по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Вторую новостройку, возведенную по программе реновации, передали под заселение в Южнопортовом районе Москвы. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на главу департамента градостроительной политики Москвы Владислава Овчинского.

Двухсекционное здание с подземной парковкой находится по адресу 1-я улица Машиностроения, дом 5а. К переезду уже приступили жители второго корпуса дома 8 на 7-й Кожуховской улице.

"Квартиры в жилом комплексе предоставляются по стандартам программы реновации – с готовой отделкой, так что новоселы могут сразу после переезда распаковывать вещи и обживаться в новом доме", – добавил Овчинский.

Это уже второй жилой комплекс в данном районе, который был передан под заселение по программе реновации. Также в новые квартиры переедут жильцы первого корпуса дома 8 на 7-й Кожуховской улице и дома 11 на улице Петра Романова.

Всего в Южнопортовом районе планируется расселить 27 домов. Для возведения новых зданий были подобраны шесть стартовых площадок. При этом в два дома уже переезжают жильцы, на одной площадке проводятся строительные работы, два здания находятся на стадии проектирования, еще для одного подготовили градостроительный план.

Как отметил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман, города подготовил предложения равнозначных квартир для почти 350 жителей трех старых домов.

"На первом этаже работает центр информирования, специалисты которого помогают с оформлением документов и консультируют по возникающим вопросам. Ранее в Южнопортовом районе квартиры по программе реновации в новостройке по адресу улица Петра Романова, дом 18 уже получили 455 человек из трех старых домов", – рассказал он.

Ранее жители дома 17 на Радужной улице начали переезжать в новый жилой комплекс, построенный по программе реновации в Бабушкинском районе Москвы. Новостройка располагается в районе с развитой социально-бытовой инфраструктурой.

С начала этого года около 30 новостроек передали под заселение по программе реновации 15 тысячам граждан в 21 районе столицы. Больше всего новостроек в этом году передали под заселение на востоке Москвы – 12 жилых комплексов.