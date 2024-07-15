Строительство дома по реновации началось на улице Введенского

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Для участников программы реновации в районе Коньково началось строительство жилого комплекса из четырех корпусов. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Как отметил глава ведомства, здания будут переменной этажности, их объединит подземная автостоянка. Сейчас на площадке ведется устройство шпунтового ограждения и разработка котлована. Ввод ЖК в эксплуатацию планируют на 2026 год, уточнил Загрутдинов.

Всего в жилом комплексе будет 516 квартир, в том числе 331 однокомнатная, 139 двухкомнатных и 46 трехкомнатных. В помещениях выполнят улучшенную отделку по стандартам программы реновации. В вестибюлях появятся комнаты для хранения колясок и велосипедов, кладовые для уборочного инвентаря и почтовые ящики. Также оборудуют современные лифты грузоподъемностью 630 и 1 000 килограммов.

В новостройках установят систему охранного видеонаблюдения на базе программно-технического комплекса, систему оповещения и управления эвакуацией при пожаре и пожарную сигнализацию. На первом этаже и в лифтовых холлах не будет перепада высот для удобства маломобильных граждан.

Кроме того, благоустроят придомовую территорию у жилого комплекса. Для жильцов здесь установят детские площадки и оборудуют места для занятий спортом и отдыха. Во дворе высадят деревья, декоративные кустарники и цветы, обустроят проезды, пешеходные дорожки и тротуары.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал, что с начала года договоры на новые квартиры по реновации заключили почти 20 тысяч москвичей. Показатель первых шести месяцев 2024 года почти на 20% превышает показатель прошлого года.

Всего с начала реализации программы реновации в Москве под заселение было передано 307 жилых комплексов. С августа 2017 года по настоящее время квартиры в новостройках успели получить более 145 тысяч жителей Москвы. В процессе переезда находятся еще 18 тысяч горожан.