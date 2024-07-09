Город передал более 300 жилых комплексов под заселение по программе реновации

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

С начала реализации программы реновации в Москве под заселение было передано 307 жилых комплексов, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Программа реновации вышла на тот этап, когда работа четко выстроена и структурирована, а результаты ежегодно улучшаются. В Москве под заселение горожан уже передали 307 жилых комплексов, в которых насчитывается около 76 тысяч квартир", – передает слова Ефимова портал мэра и правительства столицы.

Вице-мэр также отметил, что в настоящее время на подобранных территориях в кварталах реновации продолжается строительство новостроек. В общей сложности для возведения новых домов по программе власти города выбрали 623 площадки, на которых появится около 10,2 миллиона квадратных метров жилья.

При этом с августа 2017 года по настоящее время квартиры в новостройках успели получить более 145 тысяч жителей Москвы. На данный момент в процессе переезда находятся еще 18 тысяч горожан.

"С начала реализации программы более 58 тысяч семей переехали и обустраиваются в новых домах. Лидером по переездам в настоящий момент является юго-восток столицы. Кроме того, жители активно заселяются в новые квартиры в Западном, Восточном и Северном административных округах", – отметил министр правительства Москвы, глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

В свою очередь, глава московского Депстроя Рафик Загрутдинов также обратил внимание, что все квартиры в новых домах передают под заселение с улучшенной отделкой, как того требуют утвержденные стандарты программы реновации.

На первых этажах новостроек устраивают нежилые помещения. Там располагаются вестибюли, лифтовые холлы, комнаты для хранения колясок и велосипедов, а также кладовые для уборочного инвентаря, технические помещения и почтовые ящики. Кроме того, на первых этажах новых жилых зданий работают магазины, кафе и салоны красоты. Помещения отдают также под спортклубы и организацию детских кружков и секций.

Ранее Сергей Собянин заявлял, что с начала 2024 года под заселение по программе реновации было передано 30 новостроек. Переехать туда смогут около 15 тысяч москвичей, которые до этого жили в 84 старых домах. Мэр уточнял, что в течение полугода в столице построили уже более 4 миллионов квадратных метров недвижимости.